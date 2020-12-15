В результате атак вооруженных сил Армении, начавшихся с 27 сентября нынешнего года и продолжавшихся более 6 недель погибли 10, получили ранения 16 школьников.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на онлайн конференции, проведенной по предложению Уполномоченного по правам человека Азербайджана и посвященной Международному дню прав человека,

отмечаемого 10 декабря.

Э.Амруллаев отметил, что в ходе этих атак 54 учебных заведения подверглись различным разрушениям. При этом он подчеркнул, что принимаются меры для устранения причиненного ущерба.

Minval.az