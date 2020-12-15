14 декабря 2020 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) опубликовали следующее заявление, сообщает АПА со ссылкой на ОБСЕ:

«Французский сопредседатель Стефан Висконти и американский сопредседатель Эндрю Шофер посетили Баку 12 и 13 декабря и Ереван 13 и 14 декабря. В Баку они были приняты президентом Ильхамом Алиевым и встретились с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. В Ереване они были приняты премьер-министром Пашиняном и встретились с министром иностранных дел Айвазяном. В связи с невозможностью выезда российского сопредседателя Игоря Попова, Российскую Федерацию в Баку представлял посол России Михаил Бочарников, а в Ереване — временный поверенный в делах России Алексей Синегубов. Сопредседатели также встретились с представителями МККК и учреждений ООН, действующих в регионе. Личный представитель Действующего председателя (PRCiO) Анджей Каспшик также участвовал во всех заседаниях.

В обеих столицах стороны представили свою оценку ситуации на местах и выразили свои ожидания по взаимодействию с сопредседателями на предстоящий год. Принимая во внимание новые реалии, сопредседатели подтвердили свою неизменную приверженность конструктивному взаимодействию со сторонами в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и решения остающихся вопросов. Сопредседатели также обязались представить конкретные предложения по вопросам, поднятым в ходе встреч, для будущих обсуждений между сторонами.

Отметив недавние сообщения об инцидентах, приведших к жертвам, сопредседатели призвали стороны принять дополнительные меры для стабилизации ситуации в соответствии со своими обязательствами. Сопредседатели настоятельно призвали Армению и Азербайджан как можно скорее завершить обмен всеми задержанными и ускорить идентификацию и репатриацию останков в координации с МККК.

Ссылаясь на заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы от 3 декабря в Тиране, сопредседатели вновь заявляют о своей единой позиции в пользу всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов по существу. Сопредседатели и стороны подчеркнули важность снижения подстрекательской риторики для создания более позитивной обстановки. Сопредседатели и стороны подчеркнули важность взаимодействия с международными организациями для содействия оказанию гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате конфликта, а также защиты культурного и религиозного наследия».

Minval.az