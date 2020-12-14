Удерживаемые армянами в качестве заложников Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были освобождены и доставлены на Родину.

Об этом говорится в информации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

«Днем в Баку самолетом были доставлены находившиеся в плену и удерживаемые армянской стороной граждане Азербайджана, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года находились в заложниках у армянской стороны. После того, как будут осуществлены соответствующие карантинные меры, освобожденные лица воссоединятся со своими семьями», — сказано в сообщении.

Minval.az