Продолжаются встречи заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалята Велиева с руководителями политических партий и общественными активистами.

Очередные встречи были организованы в формате видеоконференции с председателем партии «Умид» Игбалом Агазаде, председателем партии «Классического народного фронта» Мирмахмудом Фаттаевым, председателем Демократической партии Азербайджана Сардаром Джалалоглу, председателем партии «Реал» Ильгаром Мамедовым и председателем партии «Современный Мусават» Хафизом Гаджиевым.

В ходе встреч А.Велиев предоставил информацию о проделанной за последний год работе и отметил, что сотрудничество с политическими партиями является одним из основных направлений деятельности. Именно благодаря расширению этого сотрудничества удалось установить доверительные отношения между участниками политических процессов.

В ходе обсуждений Игбал Агазаде, Мирмахмуд Фаттаев, Сардар Джалалоглу, Ильгар Мамедов и Хафиз Гаджиев заявили, что всегда будут поддерживать политику президента Ильхама Алиева, направленную на развитие нашего государства и повышение международного авторитета страны, и выразили готовность к конструктивному сотрудничеству.

Minval.az