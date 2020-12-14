В настоящее время в столице по маршрутной линии №2 курсируют 19 автобусов. На некоторых дорогах, где проходит маршрут, есть карантинные посты. Определенные опоздания связаны с пробками из-за постов.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

“Такая ситуация наблюдается и на других маршрутах. Просим водителей частных автомобилей при приближении к карантинным постам оставлять правую полосу пустой для автобусов. Они должны своевременно предоставлять документы, разрешающие передвижение, чтобы мы не сталкивались с такими ситуациями”, — говорится в сообщении.

Minval.az