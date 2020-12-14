В известном римском музее Меркати ди Траяно была проведена пресс-конференция в связи с завершением археологических раскопок на улице Виа Алессандриа в историческом районе Рима Фори Империали и презентацией обнаруженных в ходе этих работ архитектурно-скульптурных находок, передает АПА.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Италии, на брифинге с участием мэра Рима Вирджинии Раджи, посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде и других официальных лиц города мэр Рима отметила, что завершение археологических раскопок на улице Виа Алессандриа и обнаружение в ходе этих работ редких архитектурно-скульптурных находок стало большим событием в жизни города.

Она выразила глубокую признательность Азербайджанской Республике за поддержку в проведении этих археологических работ.

М.Ахмедзаде сказал, что древнее наследие Рима это общечеловеческая ценность и подчеркнул, что столица Италии, являющаяся колыбелью цивилизации, занимает особое место в сердце Азербайджана.

Minval.az