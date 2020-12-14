В Тернопольской области Украины задержаны азербайджанцы, неоднократно нарушавшие правила карантина, введенные в связи с пандемией коронавируса, передает Репорт.

Граждане Азербайджана — 60-летний Виляшов Ага, его сын 35-летний Виляшов Намик и родственник 30-летний Алиев Вагиф были задержаны в связи с тем, что незаконно собрались в принадлежащем им кафе в запрещенное время.

В отношении А.Виляшова и других названных лиц, которые уже в четвертый раз нарушают правила карантина и до того неоднократно получали предупреждения, суд на этот раз вынес решение о депортации. С первых дней пандемии они в различное время нарушали правила карантина.

Minval.az