Семье генерал-майора Полада Гашимова назначена персональная пенсия президента Азербайджана.

Об этом сообщил завотделом по связям с общественностью и коммуникации Минтруда и социального обеспечения населения Фазиль Талыбов.

По его словам, согласно распоряжению президента трем Национальным героям Азербайджана — генерал-майору Поладу Гашимову, полковнику Ильгару Мирзоеву и Ибаду Гусейнову назначены персональные пенсии президента.

«Двоим из них — Поладу Гашимов и Ильгару Мирзоеву звание Национального героя присвоено посмертно. Их семьям, а также Ибаду Гусейнову назначены президентские пенсии», — цитирует его Тренд.

Minval.az