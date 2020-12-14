В связи с ремонтно-восстановительными работами с сегодняшнего дня на 96-м километре автомагистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией частично ограничено движение на участке, проходящем по территории поселка Наваи Гаджигабульского района, в направлении Баку, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение будет снято после окончания работ.

Госагентство просит водителей быть более внимательными на этом участке, соблюдать требования временных дорожных знаков.

Minval.az