Центральный банк крови обратился к гражданам.

Как сообщили в Центральном банке крови, рост числа случаев заражения в стране в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) увеличил потребность в крови для людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом, а также тяжелой формой коронавируса (COVID-19).

«В эти дни важна солидарность здоровых людей, которые готовы помочь нуждающимся в крови пациентам.

Банки крови работают круглосуточно, принимаются специальные меры для стерильности.

Учитывая, что в дни ужесточенного карантина наши граждане выходят из дома с почасовым разрешением, хотим сообщить, что в случае задержки во время сдачи крови донорам будет предоставлена справка с указанием причины задержки. Нуждающиеся в крови граждане ждут доноров», — говорится в обращении.

Minval.az