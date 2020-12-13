Мы приветствуем политический консенсус, достигнутый в связи с изменениями в избирательной системе всеми политическими партиями Грузии в начале года. Грузины показали готовность воспользоваться предлагаемой этой реформой возможностью обновленного парламентского плюрализма.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции.

Главы МИД Германии и Франции заявляют, что для продолжения избирательной и судебной реформ Грузии парламент является «подходящим форумом».

«Как видно, все политические силы Грузии согласны с тем, что последующие избирательная и судебная реформы должны по-прежнему оставаться в повестке дня. А для таких дебатов подходящим форумом является парламент, поскольку парламентский процесс должен усилить результаты и в итоге доверие к публичным институтам Грузии.

Хотим подчеркнуть нашу поддержку в отношении международных посредником ЕС и США. Они предлагают помощь всем политическим партиям Грузии, чтобы содействовать осуществлению позитивных реформ с целью укрепления демократических институтов Грузии», — отмечается в заявлении, которое приводит «Грузия Online».

Главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Германия и Франция призывают Грузию продолжить следование по пути демократических реформ.

Minval.az