Министерство юстиции США запросило информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына кандидата в президенты демократа Джо Байдена, о работе ряда организаций, в том числе украинской компании Burisma, передает «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.

Всего ведомство потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансами Байдена-младшего, рассказал собеседник агентства. В частности, Минюст изучает вопросы о нарушениях налогового законодательства и законов об отмывании денег в деловых отношениях с другими странами.

Источник также сообщил, что в настоящее время неясно, стала ли работа Хантера Байдена в Burisma частью федерального расследования, либо прокуроры занимаются изучением информации об источниках его доходов за последние годы.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

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