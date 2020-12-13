Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил в Москве вопросы, связанные с уточнением армяно-азербайджанской границы.

Об этом глубокомысленно заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит РИА «Новости».

В частности, обсуждался вопрос границы в Губадлинком и Зангеланском районах Азербайджана, которые находились под контролем азербайджанских сил во время подписания трехстороннего соглашения по Карабаху, отметил армянский премьер.

По словам Пашиняна, в этих районах может возникнуть «определенная напряженность».

Minval.az