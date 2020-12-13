26 ноября в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, которые несли службу на этой территории, были убиты 3 наших военнослужащих, 2 получили ранения.

Об этом говорится в совместной информации Службы государственной безопасности и Министерства обороны.

8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передачи вблизи поселка Гадрут указанного района погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании «Azercell».

Учитывая это, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести на этой территории антитеррористическую операцию:

«Неприемлемы необоснованные обвинения со стороны ряда руководящих лиц Армении и армянских СМИ против российских миротворческих сил и азербайджанской стороны в связи с подобными инцидентами».

Minval.az