Минобороны распространило кадры, снятые в селе Зейлик Кельбаджарского района.
Минобороны распространило кадры, снятые в селе Зейлик Кельбаджарского района.
Дата: 2020/12/13 10:53
Раздел: Азербайджан
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