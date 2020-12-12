«Считаю, что международная общественность должна напрямую направить месседж Армении».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Во-первых, впредь никогда не играйте с чувствами азербайджанского народа, иначе вам не избежать тяжелого наказания! Мы терпеливы. Мы готовились. Мы сделали все как надо. В июле мы не стали отвечать на первую армянскую провокацию, то есть, не пересекли государственную границу, хотя могли это сделать. Мы терпеливо отнеслись ко второй армянской провокации в августе. Тогда они отправили диверсионный отряд для убийства наших граждан. Но на третий раз, в сентябре мы перешли к ответным мерам. Мы ответили так, что уничтожили армянскую армию и, можно сказать, армянское государство и положили конец преступному режиму на нашей территории, разрушили выдумки армянских националистов о так называемом «арцахе». Его не существует. Пашинян говорил, что «Карабах – это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения. Наш народ, наша страна одержали победу», — сказал президент.

Minval.az