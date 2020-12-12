«А затем, конечно, Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции. Они никогда не подписали бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Однако мы добились того, что планировали. Мы вернули все семь наших оккупированных районов. Мы вернули древний азербайджанский город Шуша. Мы вернули поселок Гадрут. Вернули часть Ходжавендского района. Вернули Суговушан и другие территории. На самом деле, мы добились того, что планировали», — сказал президент.

Minval.az