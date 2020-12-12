Пашинян уничтожил процесс. Он попытался разрушить формат переговорного процесса, и его провокационные действия и заявления сделали переговоры совершенно бессмысленными. Я неоднократно указывал на его действия и высказывания. Они были совершенно неприемлемыми. На его провокационные и оскорбительные действия, заявления против Азербайджанского государства и народа должен был быть дан ответ, и мы его серьезно наказали.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Таким образом, он вынужден был признать свое поражение и умолять о прекращении огня. На самом деле в ходе 44-дневной войны он делал это каждый день, ежедневно по несколько раз звонил мировым лидерам. Трудно найти европейского лидера, которому бы он не позвонил. Он просил обеспечить прекращение огня. Но он не хотел выполнить мои условия. Хотя у меня было только одно условие. Он же несколько месяцев назад выдвинул передо мной 7 условий. Я отверг их и сказал: у меня одно условие – покинь наши земли! В противном случае, почувствуешь железный кулак Азербайджана. Я неоднократно заявлял об этом в ходе войны. Мы остановимся, как только лично Пашинян, а не какой-то из его министров, назовет нам дату выхода с наших земель. В итоге так и случилось, и я, как всегда, сдержал данное слово. Пашинян же никогда не был верен своему слову ни передо мной, ни перед своим народом. Он – лжец, и считаю, что армянский народ уже понял это. Он и сейчас продолжает лгать. Но это уже никак не связано с Азербайджаном. Это касается уже внутренней политики Армении», — сказал Ильхам Алиев.

Minval.az