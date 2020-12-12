Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайного и полномочного послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках первого визита в регион после подписания 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе и выполнение заявления от 10 ноября.

Minval.az