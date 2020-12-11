В Азербайджане устанавливается новая процедура взимания дорожного налога с автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах.

Это нашло отражение в предложенной поправке к Таможенному кодексу, которая обсуждалась в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему Таможенному кодексу, дорожный налог взимается таможенными органами при въезде транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, на таможенную территорию и перечисляется в государственный бюджет в течение одного дня.

Согласно изменениям, дорожный налог будет взиматься таможенными органами в пунктах пропуска через таможенную границу или в местах таможенного оформления при въезде транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, на таможенную территорию, а в случаях, когда они должны быть обложены дорожным налогом при выезде с таможенной территории, дорожный налог будет взиматься в пунктах пропуска через таможенную границу и перечисляться в государственный бюджет в течение одного дня.

В Налоговый кодекс также предлагается внести изменения аналогичного содержания.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Minval.az