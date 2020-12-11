Лицам, окончившим какую-то ступень учебного заведения, за исключением докторантуры, в установленном законодательством порядке будет предоставляться государственное свидетельство о соответствующем образовании в форме электронного документа, созданного в «Централизованной информационной системе образования».

Это нашло отражение в изменении в закон «Об образовании», вынесенном на обсуждение на заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

Согласно законопроекту, лицам, не окончившим какую-либо ступень образования по различным причинам, будет предоставляться справка о соответствующем образовании в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти в форме электронного документа, созданного в «Централизованной информационной системе образования».

Поправка к закону «Об образовании» предусматривает уточнение терминов (государственный документ об образовании), а также внедрение электронных информационных систем в сфере предоставления государственных свидетельств об образовании. Для этого предлагается формирование государственных свидетельств об образовании на базе «Централизованной информационной системы образования».

Законопроект был представлен на голосование в первом чтении и принят.

Minval.az