Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать единую платформу сотрудничества с участием всех стран региона.

«Сегодня азербайджано-турецкий союз представляет большую значимость не только для наших народов, но и для региона и для мира в целом. Потому что наша политика рассчитана на сотрудничество и на совместную деятельность между странами», — сказал Алиев в четверг в Баку по итогам переговоров с президентом Турции.

Он также сообщил, что все страны региона могут объединиться для развития сотрудничества в рамках единой платформы.

«Мы полностью готовы к периоду после Победы. Мы с моим братом, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом провели обмен мнениями по поводу этого периода и наши взгляды совпадают. Мы должны создать в регионе новую платформу совместной деятельности. Первичные заявления (по этому поводу) уже сделаны. Это может быть довольно многосторонняя платформа и все страны региона от участия в этой платформе получат только выгоду», — сказал Алиев (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что в настоящее время существует традиционное сотрудничество в формате Турция-Азербайджан-Грузия. В то же время есть сотрудничество в формате Азербайджан-Иран-Россия и Турция-Россия-Иран.

«Все эти платформы мы можем представить в виде единой платформы. Если руководство Армении извлечет правильные уроки из войны, и откажется от своих безосновательных претензий и посмотрит в будущее, то в этом случае они тоже могут занять место в этой платформе. Мы открыты к этому — позиция Азербайджана после войны и сделанные заявления дают основание это говорить. Мы должны закрыть эту страницу и положить конец враждебности », — сказал Алиев.

Minval.az