Железнодорожный проект «Ворота Турции» между Турцией и Азербайджаном через Нахчыван будет иметь большие стратегические преимущества.

Об этом сообщил председатель рабочей группы по энергетической дипломатии Турецкого национального комитета Всемирного энергетического совета, профессор Ближневосточного технического университета Турции Октай Танрисевер.

По его словам, это, прежде всего, будет способствовать созданию более короткого и эффективного коридора между Турцией и Азербайджаном, прочно соединив Нахчыван с другими регионами Азербайджана. С другой стороны, Турция и Азербайджан, установив более прочные связи с тюркоязычными государствами Центральной Азии, создадут важный торговый коридор с Китаем”, — цитирует его Репорт.

Танрисевер отметил, что этот проект внесет большой вклад в двустороннюю торговлю и развитие Турции и Азербайджана, обеспечив снижение тарифов на перевозки.

Эксперт считает, что проект «Ворота Турции» окажет некоторое влияние на проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, но оно будет незначительным. Он отметил, что Баку-Тбилиси-Карс и впредь будет оставаться очень важной и стратегической железной дорогой и сохранит свое значение, особенно для северных регионов Азербайджана. Эксперт также предложил в долгосрочной перспективе интегрировать железные дороги Баку-Тбилиси-Карс и Баку-Нахчыван-Турция.

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию — 79 км железнодорожной линии.

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