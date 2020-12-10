Карабах — это Азербайджан! Наша цель — дальнейшее процветание региона. Именно к этому будут стремится Турция и Азербайджан.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде Победы в Баку, передает «Анадолу».

Турецкий лидер поздравил руководство и народ Азербайджана с победой в борьбе за целостность Азербайджана, выразил соболезнования родным и близким павших героев.

Эрдоган подчеркнул, что боль Азербайджана – горечь Турции, радость Азербайджана – это праздник и для Турции.

По словам турецкого лидера, за 30 лет оккупации армяне разрушили все населенные пункты на захваченной территории Азербайджана. Армяне разрушали даже кладбища азербайджанцев, грабили природные ресурсы, отметил Эрдоган.

Президент напомнил, что с началом контрнаступательной операции ВС Азербайджана, армяне продолжили военные преступления, обстреливая города и села Азербайджана, что привело к гибели до ста мирных жителей. Однако это не помогло противнику и Армения понесла сокрушительное поражение.

Президент Турции выразил уверенность в том, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продолжит успешно продвигаться к новым достижениям и успехам.

Президент выразил уверенность в том, что Турция и Азербайджан продолжат сообща продвигаться к новым успехам, успешно противостоять вызовам.

Освобождение азербайджанских земель от оккупации не означает завершения борьбы, подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что руководители Армении долгие десятилетия тратили ресурсы народа на удержание земель Азербайджана под оккупацией.

«Те, кто обрек Нагорный Карабах на разрушения, смерть и слезы должны взяться за ум. Если народ Армении вынесет должный урок из последних процессов в Карабахе, то в регионе откроется новая страница развития», — сказал Эрдоган.

Minval.az