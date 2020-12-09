9 декабря в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, в ходе встречи министры обсудили текущую ситуацию в регионе, особенно после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением азербайджанских земель от оккупации.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф приветствовал освобождение оккупированных территорий.

Стороны обменялись мнениями по развитию двустороннего сотрудничества в рамках добрососедства, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az