«Иран желает успехов азербайджанскому народу и Азербайджанскому государству на пути прогресса».

Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал представитель Верховного лидера Ирана, секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Он отметил, что Иран удовлетворен освобождением от оккупации территорий Азербайджана.

А.Шамхани подчеркнул, что отношения между Тегераном и Баку нужно поднять на максимальный уровень, отметил важность осуществления шагов для выполнения двусторонних договоренностей и завершения совместных проектов, начала нового сотрудничества в различных сферах.

Он выразил заинтересованность Ирана в участии в восстановлении освобожденных территорий.

В свою очередь, Дж.Байрамов выразил признательность за мудрую позицию Верховного лидера Ирана в связи с карабахским кризисом.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что руководители обеих стран решительно настроены на укрепление и развитие связей между Баку и Тегераном.

«Азербайджан готов развивать отношения с Ираном в различных сферах», — отметил Дж.Байрамов (цитата по АПА).

Minval.az