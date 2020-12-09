10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горных и предгорных районах снег. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-4 градусов мороза.

Minval.az