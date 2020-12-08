Посол Азербайджанской Республики в Швейцарии Ханым Ибрагимова провела встречу с новоизбранным президентом Совета кантонов парламента — Сената Швейцарии Алексом Купрехтом, в ходе которой была внесена ясность в ряд фейков армянской пропаганды.

Коснувшись грязных кампаний, проводимых против Азербайджана армянским лобби в Швейцарии во время и после войны, посол призвала официальных лиц этой европейской страны осудить подобные действия, попросила ссылаться на документы ООН, ОБСЕ и других международных организаций, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта. Отметив, что армянское лобби пытается подорвать азербайджано-швейцарские связи, посол привлекла внимание президента Сената к тому, что Швейцария поддержала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Отметив, что принцип самоопределения, на который ссылаются политики-этнические армяне, был неправильно истолкован в Швейцарии, посол Х.Ибрагимова подчеркнула, что «независимость», о которой они говорят, полностью противоречит территориальной целостности Азербайджана. Она сказала, что Азербайджан никогда не позволит создать на своей территории второе надуманное армянское государство, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Подробно рассказав о второй Карабахской войне, начавшейся военной агрессией Армении, посол обратила внимание собеседника на то, что политическое руководство Армении потерпело тяжелое поражение от Азербайджана на политической арене, а армянская армия была повергнута Азербайджанской армией на поле боя. Коснувшись в этом контексте значения совместного Заявления, подписанного между Азербайджаном и Арменией при поддержке России, посол подчеркнула важность окончания войны для безопасности и будущего развития региона.

Разоблачив еще одну ложь армянского лобби, увязывающую войну с религиозным и национальным факторами, посол Х.Ибрагимова подчеркнула, что Турция не принимала участия в военных действиях, а просто оказывала нашей стране моральную поддержку, Армения же, напротив, привлекла во время войны тысячи наемников с Ближнего Востока, и этот факт был доказан нашей страной.

Посол Х. Ибрагимова также коснулась незаконной деятельности Армении на оккупированных азербайджанских землях. Она сообщила, что проживающий в Швейцарии бизнесмен армянского происхождения, руководитель компании Goldstar и компании по производству брендовых часов «Frank Muller» Вартан Сирмакес долгие годы занимался незаконной эксплуатацией месторождений золота и других природных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях, и именно поэтому Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила против него уголовное дело.

Посол также подчеркнула, что в Швейцарии бизнесмены армянского происхождения имеют серьезное влияние в различных политических и экономических кругах Швейцарии, добавив, что армяне пытаются подорвать нейтралитет этого государства. В связи с этим посол осудила представленный в городской совет Женевы в октябре нынешнего года членом этого совета, этнической армянкой Анной Барсегян, работающей напрямую с правительством Армении, документ, в котором были обозначены вопросы, не входящие в полномочия данной структуры, и основной целью которого было навредить швейцарско-азербайджанским связям, а также резолюцию, призывающую к войне. В ходе встречи Х.Ибрагимова перечислила имена швейцарских парламентариев, находящихся под влиянием армянских лоббистов.

На встрече до внимания официального лица Швейцарии были также доведены успехи, достигнутые в сотрудничестве между двумя странами в экономической, политической и гуманитарной сферах. Было отмечено, что Азербайджан всегда придавал большое значение развитию отношений со Швейцарией. То, что в нашей стране работает около 70 швейцарских компаний, в Швейцарии имеется более 200 заправочных станций SOCAR, способствуют развитию двусторонних отношений.

Говоря о важности политического диалога между Азербайджаном и Швейцарией, посол Ибрагимова выразила удовлетворение темпами развития политических отношений между двумя странами.

Поприветствовав окончание войны, А. Купрехт выразил надежду на то, что достигнутый мир будет устойчивым, отметил, что Швейцария может оказать необходимую поддержку в этом направлении. А.Купрехт сообщил, что является членом Народной партии Швейцарии, и высокого оценил тот факт, что президент этой крупнейшей политической партии страны Марко Кьеза входит в состав швейцарско-азербайджанской группы дружбы. А.Купрехт заверил, что его страна всегда будет оставаться нейтральной и не позволит армянскому лобби нарушать национальные ценности Швейцарии на федеральном уровне.

Minval.az