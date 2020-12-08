Члены азербайджанской общины, проживающие в Королевстве Великобритания, выразили протест против организации в Вестминстерском дворце обсуждений по нагорно-карабахскому конфликту.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, в письме, адресованном парламентариям за подписью главы британско-азербайджанского общества Фариды Панаховой, говорится, что, несмотря на то, что в результате подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 10 ноября 2020 года была остановлена 6-недельная война, армянская диаспора и проармянские политические деятели в мире, в том числе в Великобритании, умышленно пытаются нарушить этот процесс. В качестве примера была приведена инициатива депутата парламента Великобритании, председателя межпарламентской группы дружбы Соединенное Королевство-Армения Тима Лоутона организовать 8 декабря в Вестминстерском дворце обсуждения по Нагорному Карабаху.

Авторы письма довели до сведения, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, территориальная целостность Азербайджана признана государствами-членами ООН, в том числе Великобританией, и наша страна обеспечила свою территориальную целостность. Было привлечено внимание к молчанию Лоутона в связи с тем, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции о выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, о факте оккупации 20 процентов азербайджанских территорий Арменией на протяжении почти 30 лет.

Minval.az