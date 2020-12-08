«После исторической победы Азербайджана визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку имеет большую значимость».

Об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Представитель партии сказал, что турецкая делегация во главе с Эрдоганом 9-10 декабря посетит Азербайджан: «Земли, принадлежащие Азербайджану, уже находятся у его истинного владельца».

По словам О.Челика, в ближайшее время в российско-турецком центре по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе приступят к деятельности военнослужащие Вооруженных сил Турции: «Все приготовления к выполнению задач нашими Вооруженными силами завершены. В ближайшее время наши военные определятся с участками несения патрульно-постовой службы в регионе» (цитата по АПА).

Minval.az