Как ранее сообщалось, завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибывает с двухдневным официальным визитом

в Азербайджан.

«Эрдоган впервые после прекращения огня в Карабахе посетит Баку. Он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи будут обсуждены как отношения между двумя странами, так и последняя ситуация в Карабахе», — сообщает телеканал TRT.

Согласно сообщению, лидеры двух стран обсудят и последнюю ситуацию в регионе в связи с созданием турецко-российского центра для наблюдения и контроля над прекращением огня.

«Будет обсуждена деятельность, осуществляемая для работы с совместного центра. В ходе переговоров также будет дана оценка будущим совместным шагам, которые предпримут Турция и Азербайджан», — сообщает канал.

Minval.az