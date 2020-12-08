Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый призвал армянского премьера Никола Пашиняна уйти в отставку. В заявлении, опубликованном на страничке Католикосата в Facebook, говорится, что армянский народ пребывает в отчаянии: осознание поражения привело к разочарованию и неопределенности.

«Мы потеряли и наше национальное достоинство и гордость. У нас огромные потери, раненые и беженцы. Нет на свете армянина, который не переживал бы горечь потери. Народ теперь требует объяснений за эту трагедию», — говорится в послании Католикоса.

Он считает, что в это судьбоносное время важнейшим условием является единство и сплоченность народа. Необходимо воздерживаться от шагов, приводящих к поляризации общества, расколу и нетерпимости. По его словам, коллективный интерес народа всегда должен превалировать над личными амбициями.

«В нынешней кризисной ситуации мы призываем Никола Пашиняна отказаться от премьерства, дав возможность Национальному собранию избрать нового премьера, в соответствии с конституционным порядком. Мы ожидаем, что сформированное после отставки премьера переходное правительство национального согласия первым же делом приступит к организации досрочных выборов», — говорится в заявлении Арама Первого.

Minval.az