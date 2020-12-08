Оппозиция Армении в связи с истечением срока ультиматума об отставке премьера Никола Пашиняна призывает граждан проводить акции неповиновения в рамках закона, заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Ранее Сагателян заявил, что оппозиция дает Пашиняну время до 12.00 вторника, чтобы он ушел в отставку. Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения.

«Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Следовательно, начиная с этого момента до 17.00 граждане Армении имеют легитимное право на мирные акции гражданского неповиновения», — сказал Сагателян в телеобращении.

Он призвал соотечественников действовать в рамках закона, на поддаваться на провокации, а правоохранительные органы – обеспечить реализацию права граждан на мирные акции.

«Никол, все равно ты уйдешь. Уходи без потрясений, хотя бы сейчас побереги наш народ, государство и государственность, не подрывай внутреннюю жизни нашей страны. Твой уход жизненно важен для нашего народа и государства», — сказал Сагателян.

Вместе с тем, по данным РИА Новости, противники Пашиняна начали перекрывать улицы Еревана, идут задержания.