Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции на днях поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Ранее эту же резолюцию приняла верхняя палата французского парламента – Сенат. Выступивший на заседании нижней палаты глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха.

Следует отметить, что Франция после подписания 9 ноября Азербайджаном и Арменией мирного соглашения по нагорно-карабахскому урегулированию при посредничестве России начала активно лоббировать вопрос определения статуса Нагорного Карабаха. Параллельно данный же вопрос, несмотря на свой политический, военный разгром в Карабахской войне, продвигает Ереван.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос статуса Нагорного Карабаха, заявил, что Москва не меняла своей позиции по данному вопросу. «Это всё указано в резолюции Совета безопасности, Россия ничего не меняла, ни одна сторона не меняла, и президент [России Владимир] Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией», — сказал Песков. Ранее президент России указывал на то, что определение статуса Карабаха станет возможным, когда будет достигнуто мирное сосуществование между азербайджанцами и армянами.

Накануне глава МИД Армении Ара Айвазян сделал новое скандальное заявление, что дескать президент Азербайджана «не понимает сути трехстороннего Заявления» и реальное мирное соглашение будет только после того, как армяне Карабаха смогут самоопределиться.

Процессы вокруг «статуса Нагорного Карабаха» прокомментировал «Москва-Баку» руководитель портала PolitRUS, политолог Виталий Арьков:

«Франция на протяжении долгих лет, так сложилось исторически, является одним из главных государств-лоббистов Армении – не только в Евросоюзе, но и в целом на мировой арене. Как и в США, во Франции очень большая и сильная, влиятельная армянская община. Это общеизвестный факт и поэтому то, что мы сейчас наблюдаем в связи с Заявлением по Карабаху — это все активные действия армянского лобби. Армении, армянскому лобби в мире, диаспоре сложно признать факт поражения страны в Карабахе, факт капитуляции Армении, они просто не хотят это осознавать.

Уже ставший известным факт — если бы господин Пашинян выполнил резолюции Совбеза по Карабаху, согласился на план Лаврова, то передача территорий была бы не столь тяжелой для Армении, обошлось бы без войны, все это могло быть менее болезненно для армянской стороны. И Армения бы не понесла невосполнимые потери в виде погибших в ходе конфликта с Азербайджаном. Действия нынешнего руководства Армении привели к многочисленным жертвам и имиджевым потерям для страны, изменился статус Армении на мировой арене, значительного ухудшилось ее экономическое, социальное, политическое положение. Кому Армения сделала лучше этим — непонятно. Сейчас сам Пашинян висит на волоске от крушения своей политической карьеры.

В целом, заявления и действия Парижа – не более, чем сотрясание воздуха. Конечно, Францию можно было бы исключить из числа стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, если бы такой вопрос был категорически поставлен. Многие заявления, действия в Париже, показывают свою пролоббированность, замотивированность армянской общиной, влиятельной и небедной. То же самое и в США. Мы знаем, что есть Конгресс США, где действует очень сильное проармянское лобби.

Полагаю, что со стороны Баку не стоит серьезно реагировать на подобные политические провокации, на на эти политические подтявкивания Франции.

Армения говорит снова о самоопределении. Ну какое возможно самоопределение оставшейся пока у Армении части Карабаха? К тому же, в не перешедших пока под контроль Азербайджана территориях в Нагорном Карабахе размещены российские миротворцы. Думаю, они там будут находиться очень долго, выступая гарантом мира и стабильности в регионе. Даже та территория, где сейчас находятся российские миротворцы, признана территорией Азербайджана. На каком тогда основании политики во Франции делают такие заявления? Это просто самопиар. И я уверен, что господин Макрон никогда не пойдет на подобные признания. Понимаете, чем ему бы это грозило?!

Россия не приветствует подобные желания Еревана и Парижа «независимости» Нагорного Карабаха. Думаю, что руководству Армении сейчас нужно заниматься более насущными проблемами, а руководству Франции не вмешиваться в дела других государств. Конечно, здесь еще сработала обидная реакция Франции по отношению к России, что вот, Москва решила показать, что только она может разрешить ситуацию, повлиять на нее.

Когда Пашинян выступил после подписания им в ночь на 10 ноября трехстороннего заявления, он сказал, что это не победа, но и не поражение. Ну не могут же, действительно, в Армении, в конце концов сказать, что да, мы проиграли. Поэтому мы и слышим реваншистские заявления.

Ситуация в Карабахе показала, кто является настоящей силой в регионе. Даже если Армения попытается что-то провернуть, у нее ничего не получится. Вспомним басню Крылова «Слон и моська»…

Москва заявляла: определение статуса Карабаха возможно гораздо позже, когда будет достигнуто мирное сосуществование между азербайджанцами армянами. Так и будет. В Карабахе сменится поколение азербайджанцев и армян и, быть может, страсти улягутся. Да, была война, был конфликт, люди воевали друг против друга. Пройдут десятки лет, чтобы эмоции улеглись. Мы понимаем, что семьи, у которых погибли родственники, не смогут примириться с этим, на это уйдут годы. Нужно, чтобы это все утихло и в Армении, и в Азербайджане. Поэтому в зону конфликта и были введены российские миротворца, чтобы успокоить ситуацию. Вернуться к разговору о статусе Карабаха, может быть, в лучшем случае, будет возможно лет через 5 – 7. Думаю, что Азербайджан за эти годы не только восстановит инфраструктуру возвращенных ему районов, но и покажет армянам, которые живут в Карабахе, как они могут жить, что это гораздо лучше, чем они живут сейчас. Это было бы примером, какой может быть их жизнь.

Вместе с тем, я считаю, что риторика Еревана в перспективе не изменится. Понятно, что армянское общество недовольно этим соглашением, заявлением. Многолетняя пропаганда повлияла на сознание людей в Армении. Поэтому сейчас политики говорят то, что хотят слышать вскормленные на протяжении десятилетий этой пропагандой, избиратели. Да, есть здравые люди, которые говорят, что мы должны с этим смирится и начинать жизнь страны с чистого лица, нужно научиться жить в мире, согласии с Азербайджаном, c Турцией, стране нужно восстанавливать свою экономику. Известно, что в Армении сейчас такая ситуация, которой врагу не пожелаешь. У Армении полно дел.

Попытка военного реванша, очевидно, приведет к усугублению катастрофы в стране, здравые люди в Армении это понимают. И ничего, кроме утраты оставшихся территорий, новых жертв, реваншизм со стороны Армении не даст.

Армения должна благодарить Россию за то, что она остановила войну, ввела в Карабах миротворцев. Если бы Россия не остановила войну и не были введены миротворцы, вся бы территория в Нагорном Карабахе сегодня была под контролем Азербайджана. Для Армении это был бы совершеннейший крах.

Сейчас Москва не допустит срыва договоренностей по Карабаху. Это вопрос ее авторитета, репутации. Это во-первых. А во-вторых, мы понимаем, что Россия усилила свое влияние на Южном Кавказе присутствием военных в регионе. И я уверен, что это было обговорено и получено согласие со стороны Баку и Анкары».

Minval.az