Братская группа азербайджано-турецких альпинистов совершила восхождение на «пик Гейдара» и «пик Ататюрка» приуроченное ко дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа, великого Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики, лидера братского турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Ирады Ибрагимовов.

Она отметила, что члены группы во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиевым вначале почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, затем возложили цветы к памятнику великого лидера Турции Мустафы Кемаля Ататюрка в Баку.

Несмотря на непростой рельеф массива «Гызыл гая» хребта «Башдаг» Больших Кавказских гор, участники группы поднялись на «Пик Гейдара» и «Пик Ататюрка» с бодрым духом и радостью победы. Они возложили цветы к барельефам, почтили память, развевая флаги Азербайджана и Турции.

По словам Ибрагимовой, посещение вершин, носящих имя великих людей в дни победы Азербайджана в Карабахе стало особенным.

Minval.az