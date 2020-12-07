Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Израиля Габи Ашкенази.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о ситуации в регионе и вопросах, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также подчеркнули важность выполнения положений совместного заявления для обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.

Стороны обсудили также двустороннее сотрудничество, включая реализацию проектов в различных сферах, другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az