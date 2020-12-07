«Франция присоединилась к сопредседательству Минской группы позднее. Мы пошли на это по просьбе Парижа».

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.

По словам С.Лаврова, Франция изначально не была сопредседателем Минской группы: «Если говорить о сопредседателях Минской группы ОБСЕ, сопредседателями изначально были Россия и США. Франция присоединилась позднее. Мы пошли на это по просьбе Парижа» (цитата по АрмИнфо).

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