Премьер-министр Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении потому что он и его команда являются политическими импотентами.

Об этом на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном Собрании, заявил 7 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян. По его словам, Пашинян никаких решений по трехстороннему соглашению не принимал, поскольку вместо него эти решения были приняты президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«То есть у нас была кукла, которая и сейчас хочет продолжать руководство страной», — отметил Саркисян.

«Мы не можем себе позволить, чтобы страной руководили на таком уровне», — заявил политик. Кроме того, он обратил внимание на то, что при подписании трехстороннего заявления Никол Пашинян даже не попытался оспорить хотя бы один пункт.

«Этот парень даже не торговался, даже запятые не попытался поменять в этом соглашении», — посетовал глава Демократической партии Армении.

Minval.az