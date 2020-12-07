Москва будет приветствовать любые шаги по примирению Армении и Азербайджана, в том числе – прямые контакты Баку и Еревана.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Будем приветствовать любые шаги, которые в этом направлении стороны будут готовы предпринять, будем их к тому поощрять. Когда это может произойти… Вы упомянули перспективы прямых контактов между Баку и Ереваном, в том числе, на высшем уровне. Решать, конечно же, нашим азербайджанским и армянским коллегам», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Minval.az