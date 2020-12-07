Предоставление большому количеству людей различных видов оружия и боеприпасов для участия в войне в Карабахе создало серьезные угрозы по части их незаконного оборота после окончания военных действий, сообщает news.am со ссылкой на расрпостраненное Генпрокуратурой Армении сообщение.

Отмечается, что об этом свидетельствуют многочисленные случаи незаконной перевозки оружия и боеприпасов из Карабаха в Армению и несколько десятков уголовных дел, возбужденных по этим фактам. Подчеркивается, что заявления, озвученные во время публичных выступлений, в том числе на митинге 5 декабря в Ереване, создают риски преступных деяний с незаконным использованием оружия.

Генпрокурор Армении обратился директору Службы национальной безопасности и начальнику Полиции с просьбой принять необходимые оперативно-розыскные меры для предотвращения и выявления случаев незаконного оборота оружия в стране.

Minval.az