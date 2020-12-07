Задержанные в Турции журналисты НТВ работали над несколькими сюжетами, рассказала главный редактор телеканала Александра Кошарницкая агентству РИА «Новости».

Так, один из сюжетов был посвящен пандемии новой коронавирусной инфекции, второй — производству бесполитников, поделилась Кошарницкая. По ее словам, журналисты были задержаны в пригороде Стамбула, где находится завод по производству беспилотников Baykar Savunma, адрес которого находится в открытом доступе.

«Насколько нам известно, ребята только подъехали туда и были задержаны», — добавила главред.

Minval.az