Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на активное участие компаний из Италии в работах по восстановлению на освобожденных территориях в Карабахе.

«Я благодарен вам за то, что вы посетили Гянджу и Агдам и на месте ознакомились с военными преступлениями, совершенными армянами. В ходе боевых действий Армения целенаправленно обстреливала Гянджу в ночное время из баллистических ракет, и она ответит за свои преступления. Также обстреливались и другие города, в результате чего погибли 94 гражданских лица, более 400 были ранены. Это лицо армянского фашизма», — сказал Ильхам Алиев в понедельник в Баку, принимая делегацию Палаты депутатов Италии во главе с ее зампредом Этторе Росато.

Президент отметил, что большинство освобожденных азербайджанских городов находятся в плачевном состоянии, в городах уничтожена вся инфраструктура. Чуть лучше обстоят дела в Кельбаджарском и Лачинском районах, хотя и здесь армяне осуществляли незаконное заселение и нарушили международные конвенции. «Но армяне, покидая Кельбаджарский и Лачинский районы, также проявили вандализм — сжигали дома, леса», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас начинается период восстановления этих районов. «Мы будем приглашать к работам по восстановлению компании из дружественных стран. Я бы хотел, чтобы итальянские компании активное принимали участие в этом. Эта война также позволила нам понять кто наши истинные друзья. Италия – наш друг», — сказал Алиев.

Глава государства выразил удовлетворение двусторонними отношениями между Баку и Римом. «Наши политические отношения находятся на самом высоком уровне. Италия — торговый партнер Азербайджана номер №1. В прошлом году взаимный товарооборот составил $6 млрд. Правда, большая часть пришлась на энергоресурсы, но я надеюсь, что в последующие доля ненефтяного сектора увеличится. В ближайшее время будет запущен газопровод TAP и это, безусловно, укрепит двусторонние экономические связи», — отметил он.

Ильхам Алиев добавил, что имеются планы по сотрудничеству в гуманитарной сфере, образования. «Есть договоренность об открытии азербайджано-итальянского университета и для университета будет построено здание. Этот вопрос находится под моим контролем», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az