Российские боевые роботы прошли испытания в Сирии.

Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Сейчас в этом направлении активно работает концерн «Калашников». Они производят боевые робототехнические комплексы, которые уже были задействованы в Сирии. Над созданием таких комплексов работает и ряд других наших предприятий», — заявил Чемезов журналистам.

Других деталей он не уточнил.

В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах, разработанных для российской армии. Среди них робот-сапер «Уран-6», боевые роботы «Уран-9», «Нерехта», «Соратник», «Платформа-М» и «Арго».

«Соратник» — разработка концерна «Калашников». Он может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых.

При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

По сообщениям Минобороны РФ, роботы «Уран-6» и «Уран-9», применялись в ходе российской военной операции в Сирии.

Minval.az