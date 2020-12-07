Представители Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой провели осмотр места содержания армянских военнопленных.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

«Члены Национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток приняли военнопленных и заложников из Армении. Встречи прошли на индивидуальной основе, их обращения были заслушаны, а их права были разъяснены им путем представления законодательных актов на их родном языке относительно механизмов обращения», — говорится в сообщении.

Во время осмотра заключенным военнопленным и заложникам была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь с соблюдением норм международного гуманитарного права, в частности положений Женевских конвенций.

«Военнопленные, в том числе заложники, выразили благодарность за гуманное обращение, а также за условия содержания, медицинское обслуживание и питание. К сожалению, не проявляет аналогичного подхода. Требования международного права, в частности Женевских конвенций, серьезно нарушены в отношении азербайджанских гражданских лиц, а также раненых и взятых в плен военнослужащих», — сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Minval.az