Глава МИД Армении Ара Айвазян отправится в Москву.
Как сообщается на странице армянского внешнеполитического ведомства в Facebook, Айвазян будет находиться в столице России с рабочим визитом 6-7 декабря.
Другие подробности не сообщаются.
Глава МИД Армении Ара Айвазян отправится в Москву.
Как сообщается на странице армянского внешнеполитического ведомства в Facebook, Айвазян будет находиться в столице России с рабочим визитом 6-7 декабря.
Другие подробности не сообщаются.
Дата: 2020/12/06 13:53
Раздел: Бывший СССР
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