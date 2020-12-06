Глава МИД Армении Ара Айвазян отправится в Москву.

Как сообщается на странице армянского внешнеполитического ведомства в Facebook, Айвазян будет находиться в столице России с рабочим визитом 6-7 декабря.

Другие подробности не сообщаются.

Minval.az