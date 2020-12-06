Обнародован прогноз погоды на 7 декабря.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман, изморось. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горных и предгорных районах снег, днем осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Minval.az