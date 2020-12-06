Минобороны показало село Зульфугарлы Кельбаджарского района.
Минобороны показало село Зульфугарлы Кельбаджарского района.
Дата: 2020/12/06 12:04
Раздел: Азербайджан
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Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции
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