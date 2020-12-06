Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с лицами, удерживаемыми с 27 сентября в результате нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители данной структуры продолжают навещать лиц, удерживаемых с 27 сентября в результате конфликта.

Лица, которых навестил МККК, удерживаются с 27 сентября: «Мы продолжаем регулярно навещать лиц, удерживаемых в результате конфликта. В соответствии с мандатом МККК навещает удерживаемых лиц для проведения мониторинга условий содержания и обращения с ними, дать им возможность связаться с семьями», — цитирует Гусейнову АПА.



Minval.az