Перспектива смены власти в Армении вырисовывается все отчетливее, причем в равной степени реалистичны как дворцовый переворот, так и отставка правительства путем массовых акций.

Такое мнение в интервью Sputnik Армения выразил политолог Армен Багдасарян.

«Есть два сценария – массовые акции протеста, как это было в апреле 2018 года, и дворцовый переворот. Есть предпосылки для обоих сценариев. Контуры дворцового переворота уже видны, особенно в силовых структурах. Есть также рост волны общественного недовольства», — говорит Багдасарян.

И когда политическая обстановка дойдет до точки кипения, люди выйдут на улицы независимо от того, запрещены митинги в связи военным положением или нет.

Теоретически смены власти можно добиться и путем раскола внутри парламентского большинства. Но вероятность раскола в блоке «Мой шаг» эксперт считает весьма низкой.

Багдасарян считает кандидатуру Вазгена Манукяна отнюдь не лучшим решением со стороны оппозиционных сил. И хотя причины такого выбора очевидны — других попросту нет — экс-премьер не способен вывести страну из этой сложной ситуации, уверен наш собеседник.

«Мы знаем, что Манукян должен возглавить переходное правительство. Это очень важный период. События развиваются очень динамично, и по ходу возникает масса задач, требующих неотложного решения. В этом смысле нужен кандидат, пользующийся доверием большей части общества. Не думаю, что Манукян соответствует этому критерию», — говорит Багдасарян.

Он указывает на одно важное обстоятельство, демонстрирующее неверную тактику оппозиции. По словам политолога, выдвижение кандидатуры Манукяна показывает, что Армения не извлекла никаких уроков из этой войны.

«Основным уроком войны должен быть стать отказ от иллюзий, которыми мы жили все эти 25 лет. Мы жили в отрыве от реальности. Нужно было правильно рассчитать свои силы, ставить реалистичные задачи. Мы этого не сделали, и имеем то, что имеем. Но мы также знаем, что Манукян – один из сторонников идеи «армяне – это мировая нация». Это та идеология, из-за которой мы сегодня проиграли в войне. Этот перфекционизм и максимализм нас погубили», — говорит он.

Эксперт к тому же не склонен считать, что придя к власти, Манукян через шесть месяцев оставит пост премьер-министра. И если расчет 16 сил строится на этом, то они ошибаются.

Minval.az