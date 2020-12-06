МЧС РФ направило Нагорный Карабах спецборт со спасателями, среди них кинологи, горноспасатели, связисты и психологи.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Шестого декабря из Москвы вылетел спецборт Ил-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра «Лидер», связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов. Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие COVID-19″, — говорится в сообщении.

Также самолетом будут доставлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.

Minval.az